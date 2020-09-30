Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezonun 28. haftasının ardından önce ertelenen 2019-2020 sezonu, mayıs ayında alınan kararla da askıya alındı.

Avrupa Ligi Yönetimi, yeni sezonun 2019-2020'deki 18 takımla oynanmasına karar verdi.

THY Avrupa Ligi'nde son karşılaşma 6 Mart'ta oynandı. Organizasyonda tam 209 gün sonra ilk hava atışı yarın Anadolu Efes-Zenit maçıyla yapılacak.

Pandemi şartları belirlendi

Avrupa Ligi yönetimi, pandemi koşullarından dolayı Sağlık ve Güvenlik Protokolü açıkladı.

Belirlenen protokolde öne çıkan maddeler şöyle:

- Hakemler, oyuncular ve teknik heyet karşılaşmalardan üç gün önce Covid-19 testine girecek.

- Ülkelerin yerel kısıtlamalar getirmesi durumunda söz konusu ülkede oynanacak karşılaşma ertelenebilir ya da gerek duyulursa tarafsız sahaya alınabilir. Bir karşılaşma en fazla 3 kez ertelenebilir.

- Bir karşılaşmanın yeniden oynanması için uygun tarihin olmaması veya karşılaşma için maksimum ertelenme sayısına ulaşılması durumunda, yerel kısıtlamalar getiren ülkenin takımı 20-0 hükmen yenik sayılacak.

- Bir takım, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosuna 8 basketbolcu alamazsa hükmen 20-0 yenilecek.

- Pandemi nedeniyle sezon herhangi bir dönemde askıya alınırsa, bir sonraki tura geçilmesi geçerli sıralama kabul edilecek. Takımlar arasında maç eksikliği varsa o karşılaşmalar tamamlanacak.

11 takım seyircisiz oynayacak

THY Avrupa Ligi'nde Covid-19 salgını nedeniyle şu an için 11 takım maçlarını seyircisiz oynayacak.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Barcelona, Real Madrid, Baskonia (İspanya), ALBA Berlin, Bayern Münih (Almanya), Olympiakos, Panathinaikos OPAP (Yunanistan), Maccabi Playtika (İsrail) ve Kızılyıldız mts (Sırbistan) iç saha maçlarına seyirci alamayacak.

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya), CSKA Moskova, Khimki, Zenit (Rusya), ASVEL (Fransa), Valencia (İspanya), Zalgiris (Litvanya) takımları ise pandemi kuralları dahilinde geçerli olmak üzere sınırlı sayıda taraftarı maça alabilecek.

Lig tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

Format

THY Avrupa Ligi, geçen sezon olduğu gibi yine 18 takımla oynanacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Ligde normal sezon yarın başlayacak ve 13 Nisan 2021'de bitirilmeye çalışılacak. Play-off serilerinin ise 5 Mayıs'a kadar bitilmesi planlanıyor. Dörtlü Final ise Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs 2021'de yapılacak.

Türkiye'yi yine iki takım temsil edecek

Türkiye, bu sezon iki takımla THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Sona eren son 5 sezonda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılmasından sonra yeni bir yapılanmayla organizasyona başlayacak.

Pandemi nedeniye iptal edilen sezonu lider götüren ve şampiyonluğu en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes ise sezona yine iddialı başlayacak. Kadrosunu koruyan lacivert-beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

10 ülke takımı yer alıyor

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 ülkenin takımları mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde 4 takımla en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya'yı A lisansına sahip Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın yanı sıra ULEB Avrupa Kupası'nın son sahibi Valencia, bu sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Organizasyonda dört İspanyol takımının yanı sıra Rusya'dan üç (CSKA Moskova-Khimki-Zenit), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih-Alba Berlin) ve Türkiye'den ikişer, İtalya (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Sırbistan (Kızılyıldız mts), İsrail (Maccabi Playtika), Litvanya (Zalgiris) ile Fransa'dan (ASVEL) birer takım mücadele edecek.

Şampiyon Almanya'da belli olacak

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu sezon Almanya'da yaşanacak.

Almanya'nın Köln kentinde yapılacak Dörtlü Final'de takımlar, 28-30 Mayıs'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

1988 yılında geçilen Dörtlü Final organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982'de İtalyan ekibi Squibb Cantu'nun Maccabi Tel Aviv'i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti.

Dörtlü Final organizasyonu ise Almanya'da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2009 ve 2016'da ise başkent Berlin'de Dörtlü Final yapılmıştı.

İlk hafta maçları

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk hafta maç programı (TSİ) şöyle:

1 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Zenit

21.00 Olympiakos-Zalgiris

21.05 Maccabi Playtika-ALBA Berlin

22.00 Barcelona-CSKA Moskova

22.00 Valencia-ASVEL

2 Ekim Cuma:

20.00 Khimki-Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts

21.30 Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan

22.00 Baskonia-Real Madrid