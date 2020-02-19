Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
TFF 1. Lig'de de 23. haftanı hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
21 Şubat Cuma:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş