Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

TFF 1. Lig'de de 23. haftanı hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

21 Şubat Cuma:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş