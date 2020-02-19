Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş-Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Etiketler: süper lig Beşiktaş Trabzonspor Fırat AydınusSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:51
Sıradaki Haber
Süper Lig'de golcüler fark oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz