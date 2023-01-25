Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Ocak Cuma:

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor: Alper Akarsu

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

29 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay: Raşit Yorgancılar

13.30 Adanaspor-Bodrumspor: Feridun Daldaş

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: Muhamet Ali Metoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Yunus Dursun

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır