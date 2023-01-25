Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
27 Ocak Cuma:
20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor: Alper Akarsu
19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın
29 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay: Raşit Yorgancılar
13.30 Adanaspor-Bodrumspor: Feridun Daldaş
16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: Muhamet Ali Metoğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Yunus Dursun
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır
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