Beşiktaş yönetimi, kadroya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Santrfora Aboubakar’ı aldıktan sonra orta sahasını da güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda, Amir Hadziahmetovic'in transferi zora girdi.

Orta alana iki aday

Önce 2,5 milyon euroluk teklif yapan, sonrasında bonuslarla birlikte teklifini 3,5 milyon euroya çıkaran Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'un 5 milyon euro istemesinden dolayı beklemeye geçti.

25 yaşındaki oyuncu için hem Türkiye'den hem de İngiltere'den teklifler alan yeşil beyazlılar, kararını yakın zamanda verecek. Beşiktaş, bu nedenle alternatif isimlere yönelmeye başladı.

Listede Valencienes forması giyen Mohamed Kaba ile PSV Eindhovenlı Joey Veerman yer alıyor. Başka futbolcularla da temaslarını sürdüren yönetim, aceleci davranmayacak.

Kaan Ayhan için temaslar sürüyor

Diğer yandan Kaan Ayhan ile de ilgilenen siyah beyazlı ekip, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmıştı.

İtalyan ekibi, kiralamaya sıcak bakmazken, 3 milyon euroya milli oyuncunun bonservisini verebileceğini siyah beyazlılara iletti. Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.