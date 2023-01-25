Beşiktaş orta sahaya takviye yapacak
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda öncelikli hedef, orta sahaya takviye yapmak.
Beşiktaş yönetimi, kadroya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Santrfora Aboubakar’ı aldıktan sonra orta sahasını da güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda, Amir Hadziahmetovic'in transferi zora girdi.
Orta alana iki aday
25 yaşındaki oyuncu için hem Türkiye'den hem de İngiltere'den teklifler alan yeşil beyazlılar, kararını yakın zamanda verecek. Beşiktaş, bu nedenle alternatif isimlere yönelmeye başladı.
Listede Valencienes forması giyen Mohamed Kaba ile PSV Eindhovenlı Joey Veerman yer alıyor. Başka futbolcularla da temaslarını sürdüren yönetim, aceleci davranmayacak.
Kaan Ayhan için temaslar sürüyor
Diğer yandan Kaan Ayhan ile de ilgilenen siyah beyazlı ekip, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmıştı.
İtalyan ekibi, kiralamaya sıcak bakmazken, 3 milyon euroya milli oyuncunun bonservisini verebileceğini siyah beyazlılara iletti. Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.
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