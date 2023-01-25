Fenerbahçe transferdeki önceliğini sol bek olarak belirledi. Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim, Parma'nın 21 yaşındaki oyuncusu Jayden Oosterwolde.

Genç kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etti. Sarı lacivertliler, İtalya temsilcisi ile ortak bir zeminde buluşarak transferi gerçekleştirecek.

Bonnservis için 7,5 milyon euro teklif

Fenerbahçe ilk teklifini 5 milyon euro ve sonraki satıştan pay olarak iletti. Parma'dan olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler, ikinci teklifini ise 7,5 milyon euro seviyesine yükseltti.

Bu teklifle beraber Fenerbahçe'nin kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 8,5 milyon euro çıkması bekleniyor.

Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu'nu rahatlatacak

Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti. 2021-22 sezonunda Parma'ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu.

Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol kaydetti.

Sarı lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu'nun farklı pozisyonlarda değerlendirilmesi ve savunmanın güçlenmesi açısından Oosterwolde'nin alınmasına önem veriyor.