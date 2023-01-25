Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdülkerim Bardakcı, sezon başında yaşadığı uyum sorunuyla ilgili olarak konuştu.

"Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Elbette bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Dediğiniz gibi sezon başında birkaç hata yaptım ve bu anlamda biraz psikolojik olarak zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım. Çok şükür bunu çalışarak ve her hafta üstüne koyarak atlattım."

Abdülkerim Bardakcı: İlk başta bazı hatalar yaptım ama psikolojisi güçlü bir insanım. Her hafta çok çalışarak, üstüne koyarak bunları atlattım. pic.twitter.com/Uwk3Otwa1E — TRT Spor (@trtspor) January 25, 2023

Sarı kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de Bitexen Giresunspor maçında forma giyemeyecek tecrübeli futbolcu, takımın genç stoperleri Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın performansıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Genç olmalarına rağmen Emin, Metehan ve sakatlığı yeni atlatan Ross çok kaliteli stoperler. Kimsenin şüphesi olmasın. Üçü de çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir."

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Galatasaray camiası olarak sezon başından beri tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Çünkü en iyi futbol oynayan biziz. En iyi çalışan ve en iyi mücadele eden biziz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor. Şu an her şey yolunda. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah böyle devam edecek ve hedefimize ulaşacağız."

Abdülkerim Bardakcı: En iyi futbolu oynayan biziz. En iyi çalışan takım biziz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. pic.twitter.com/mLHd8RALX5 — TRT Spor (@trtspor) January 25, 2023

"Milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum"

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'dan davet beklediğini anlattı.

"Her Türk futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. Şu an iyi bir performans sergiliyorum. İnşallah oraya giderim. Milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum."

Hem hücum hem de defansif anlamdaki başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini aktaran Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah böyle az gol yemeye, çok gol atmaya devam ederiz." dedi.

Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışındaki kulüplerin sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik açıklamalarının kendilerini etkileyip etkilemediğine yönelik soruyu, "Futbolcular olarak biz o durumlarla hiç ilgilenmiyoruz. Tek odaklandığımız şey var. O da sezon sonu şampiyonluk." şeklinde cevaplandırdı.

Abdülkerim Bardakcı: Zamanında alt lige çok kiralık gittim. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalayabilsem her şey farklı olabilirdi. Nasip kısmet... pic.twitter.com/PeSnkLbrmm — TRT Spor (@trtspor) January 25, 2023

Sezon başında takımdan ayrılan Marcao'nun kaliteli bir stoper olduğunu ifade eden Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ile olan uyumu hakkında konuştu.

"Takım iyi olunca doğal olarak savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Biz kesinlikle Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Muslera gibi bir faktör var. O bizim için çok önemli."

"İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim"

Abdülkerim Bardakcı, takıma hücumda da destek olmak istediğini vurguladı.

"Benim en önemli özelliklerimden biri mücadelenin yanı sıra geriden oyun kurabilme. Takımıma bu anlamda daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Geçen sene hatırlarsanız çok gol atmıştım. Bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollerime de başlayacağım. Daha çok katkı sağlayacağım."

Tecrübeli futbolcu, Konyaspor'da oynarken birkaç sezon TFF 1. Lig ekiplerine kiralık olarak gittiğini hatırlattı.

"Ben de bazen çok geç kaldığımı düşünüyorum. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi. Her şey nasip, kısmet. Nasibimizde böyle varmış. Ben sürekli oynamak isteyen bir insanım. Yedek beklemeyi sevmiyorum. Onun için çoğu zaman kiralık gitmeyi, oynamayı tercih ettim."

Abdülkerim Bardakcı, kariyer planıyla ilgili soruyu, "Şu an için tek odaklandığım şey Galatasaray’da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim." şeklinde yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, 12 maçlık galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini de sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Spor Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışma yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce 25 yaşına giren Berkan Kutlu ile iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pastayla kutlandı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.