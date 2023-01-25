Yeşil beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla bilet satışları başladı.

Bilet fiyatları kale arkası tribünü için 200, doğu alt tribünü için 300, doğu-batı üst tribünü için 250, batı alt tribünü için de 500 ila 750 lira oldu.

Misafir takım taraftarları için ise bilet fiyatının 260 lira olarak belirlendi.