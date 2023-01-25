Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Bitexen Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Yeşil beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla bilet satışları başladı.
Bilet fiyatları kale arkası tribünü için 200, doğu alt tribünü için 300, doğu-batı üst tribünü için 250, batı alt tribünü için de 500 ila 750 lira oldu.
Misafir takım taraftarları için ise bilet fiyatının 260 lira olarak belirlendi.
Galatasaray maçı tek maçlık bilet fiyatları açıklandı.— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) January 24, 2023
Tek maçlık biletler 25 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te satışa çıkacaktır. pic.twitter.com/vjS35KtUxg
Etiketler: Giresunspor Galatasaray Süper Lig
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