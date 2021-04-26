Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği, Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 38. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)