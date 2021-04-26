Fransa Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Lyon ile Lille karşı karşıya geldi.

Mücadele, Lille'in 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşmada açılış golü, 20. dakikada Slimani'den geldi. Bu golden 15 dakika sonra Fonte, kendi ağlarını sarstı ve Lyon 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son anlarında, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Milli futbolcu Burak Yılmaz, müthiş bir vuruşla farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 60'ı gösterirken, Lyon'un kaybettiği topu alan Burak, Jonathan David'e asisti yaptı ve skora 2-2'lik eşitlik geldi.

Bitime 5 dakika kala savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, karşı karşıya pozisyonda oldukça şık bir aşırtma gole imza attı ve Lille, 2-0'dan geri dönerek mücadeleyi 3-2 kazandı.

Lille, liderliğini korudu

Bu galibiyetle puanını 73'e çıkarak Lille, bitime 4 hafta kala liderliğini korudu. İkinci sıradaki PSG 72, üçüncü Monaco 71 puana sahipken, Lyon ise 67 puanda kaldı.

Karşılaşmada Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika, Yusuf Yazıcı ise 10 dakika süre aldı.