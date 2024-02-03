Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta ilk servis saat 17.30'da atılacak.
Karşılaşmayı başhakem Erol Akbulut ile yardımcı hakem Onur Coşkun yönetecek.
Ligde oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan, sadece 1 karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Fenerbahçe Opet, bu sezon sadece 2'nci haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 yenildi.
İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi ise oynadığı 18 maçın 9'unda mağlup oldu. Hanesine 26 puan yazdıran Galatasaray, derbi öncesinde 7'nci sırada bulunuyor.