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Spor
AA 03.02.2024 14:15

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi derbisinde 4 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta ilk servis saat 17.30'da atılacak.

Karşılaşmayı başhakem Erol Akbulut ile yardımcı hakem Onur Coşkun yönetecek.

Ligde oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan, sadece 1 karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe Opet, bu sezon sadece 2'nci haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 yenildi.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi ise oynadığı 18 maçın 9'unda mağlup oldu. Hanesine 26 puan yazdıran Galatasaray, derbi öncesinde 7'nci sırada bulunuyor.

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