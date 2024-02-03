Pendikspor Adana Demirspor ile karşılaşacak

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Süper Lig'de son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik yaşayan Pendikspor, 23 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligde son 6 maçında galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor ise 31 puanla 8. sırada yer alıyor.
Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.