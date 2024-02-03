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Spor
AA 03.02.2024 14:00

Pendikspor Adana Demirspor ile karşılaşacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Pendikspor Adana Demirspor ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik yaşayan Pendikspor, 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligde son 6 maçında galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor ise 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.

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