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Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1) oynanacak Strasbourg-Paris Saint-Germain(PSG) maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde Strasbourg 38 puanla 10. sırada bulunuyor.
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1 Strasbourg Paris Saint-Germain PSG yeni tip koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 17:40
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