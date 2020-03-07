Bakan Kasapoğlu, Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo için kutlama mesajı yayımladı.

"Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde İzmit Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki kulübümüze de başarılar diliyorum."