Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibi bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacak.

Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.

Teknik Direktör Stjepan Tomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.



Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/g3gVC9KO1d — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 9, 2022

Göztepe Tomas'la yeni bir sayfa açtı

Teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırıp Stjepan Tomas'la anlaşma sağlayan düşme hattındaki Göztepe, Hırvat çalıştırıcıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesi verecek Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilen Tomas, daha önce de sarı-kırmızılılarda çalıştı.

Okan Buruk'un 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'de çalıştırdığı Göztepe'de yardımcı antrenör olarak görev alan 46 yaşındaki Tomas, Türk futboluna hem oyuncu hem teknik adam olarak hizmet etti.

İzmir'de futbolculuk kariyerinde 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de Bucaspor formasını terleten Tomas, Göztepe'de ise antrenör olarak yaklaşık 7 ay görev yaptı. Göztepe camiasını yakından tanıyan Tomas'ın daha önce takımın maçlarını takip etti, teklif gelir gelmez de görevi kabul etti.

İlk sınav lider Trabzonspor'a karşı

Bu hafta lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde Tomas, takımına yeni bir ivme kazandırmaya çalışacak.

Bu sezon ligde yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılan Göztepe'nin rakibi Trabzonspor, evindeki 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.