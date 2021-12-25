Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Steven Gerrard koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, koronavirüse yakalandı.
Aston Villa Kulübü, COVID-19 testi pozitif çıkan 41 yaşındaki Gerrard'ın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.
İngiliz teknik direktörün, ligde yarın Chelsea ve 28 Aralık Salı günü Leeds United ile oynayacakları maçlarda takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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