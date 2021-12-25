Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Augustine Eguavoen tarafından belirlenen 28 kişilik kadroya Aytemiz Alanyaspor'dan Chidozie Awaziem ve VavaCars Fatih Karagümrük'ten Ahmed Musa da dahil edildi.

Kadroda Napoli'den Victor Osimhen, Everton'dan Alex Iwobi, Leicester City'den Wilfred Ndidi ve Kelechi Iheanacho gibi isimler dikkati çekti.

Kamerun'un ev sahipliğinde 9 Ocak-6 Şubat 2022'de düzenlenecek turnuvada D Grubu'nda yer alan Nijerya, Mısır, Sudan ve Gine-Bissau ile mücadele edecek.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Francis Uzoho (Omonia), John Noble (Enyimba), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)

Defans: Chidozie Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Kenneth Omeruo (Leganes), Leon Balogun (Rangers), William Ekong (Watford), Olaoluwa Aina (Torino), Jamilu Collins (Paderborn), Abdullahi Shehu (Omonia), Zaidu Sanusi (Porto), Olisa Ndah (Orlando Pirates)

Orta saha: Frank Onyeka (Brentford), Joseph Ayodele-Aribo (Rangers), Wilfred Ndidi (Leicester City), Chidera Ejuke (CSKA Moskova), Kelechi Nwakali (Huesca)

Forvet: Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük), Samuel Chukwueze (Villarreal), Victor Osimhen (Napoli), Moses Simon (Nantes), Sadiq Umar (Almeria), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Odion Ighalo (El-Shabab), Alex Iwobi (Everton), Kelechi Ihean