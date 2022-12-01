Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya arasında oynanan E Grubu müsabakasında Fransız hakem Stephanie Frappart görev yaptı.

Stephanie Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Stephanie Frappart'ın yardımcılığını Brezilya'dan Neuza Back ve Meksika'dan Karen Diaz yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda'nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.

[Fotoğraf: AA]