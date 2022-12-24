Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Çalık, kazada hayatını kaybetti.

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Çalık, Galatasaray'da da görev yaptı. 27 yaşında vefat eden Çalık, A Milli Takım formasıyla 8 maça çıktı.

4. Terim dönemi sona erdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim'in sarı-kırmızılı ekipteki dördüncü dönemi, 4 yıl sürdü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 571 maçta 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte yönetim, Terim'in yerine teknik direktörlük görevine İspanyol Domenec Torrent getirdi.

Nadal'dan tarihi zafer

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan Nadal, rakipleri Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Djokovic, turnuvaya katılamadı.

Sporda 2022 böyle geçti: Şubat

FIFA, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Çin'in başkenti Pekin'de 2022 Kış Olimpiyatları gerçekleştirdi. Erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar 6. oldu ve Türkiye'ye kış olimpiyatları tarihindeki en iyi dereceyi kazandırdı.

Basketbolda Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenen Anadolu Efes oldu.

Fenerbahçe, sezon başında Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ı, Galatasaray ise golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'i tekrar kadrosuna kattı.

Sporda 2022 böyle geçti: Mart

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e indirildi.

Böylece Türk kulüpleri, 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takımla mücadele edecek.

Mart ayında Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, 20. kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e elenen Türkiye, 22'ncisi düzenlenen organizasyona sadece 2 kez katılabildi. Milliler, 1954 ve 2002 Dünya Kupası finallerinde mücadele etmişti.

Burak Yılmaz da milli takıma veda etti. Türk Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Hakemlerle ilgili karar bozuldu

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu. TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı.

Mart ayında Galatasaray Kulübünün mali kongresi gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübünde Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını açıkladı.

Sporda 2022 böyle geçti: Nisan

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu. Gündoğdu'dan boşalan MHK Başkanlığına, Sabri Çelik getirildi.

Şampiyon Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.

Sporda 2022 böyle geçti: Mayıs

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında, son şampiyon Anadolu Efes ile kupayı en çok kazanan Real Madrid karşı karşıya geldi.

Rakibini 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank da Avrupa'nın en büyüğü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen VakıfBank, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-siyahlı takım, bu başarısıyla Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor'un

Ziraat Türkiye Kupası'nı Demir Grup Sivasspor kazandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan finalde Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümü sonunda 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Futbolda Avrupa kupaları sahibini buldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde İskoçya ekibi Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni finalde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenen İtalya'nın Roma takımı kazandı.

Sporda 2022 böyle geçti: Haziran

TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurula tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda ise Dursun Özbek, 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oyda kaldı.

Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yendi. Böylece seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ise Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya aldı. Erkek Kılıç Milli Takımı, Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Sporda 2022 böyle geçti: Temmuz

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun Manş geçişi 29 Temmuz Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti.

Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi. Rekora imza atan yüzücü, gözyaşlarına engel olamadı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağını birinci sırada bitirdi.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti ve bir Türk sporcu büyükler kategorisinde ilk kez kürsüye çıktı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

Sporda 2022 böyle geçti: Ağustos

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milliler 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoruna imza attı.

Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi.

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, sahasında aldığı beraberlikle gruplara kalma başarısı gösteremedi.

Sporda 2022 böyle geçti: Eylül

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazanarak, 5. dünya şampiyonluğunu elde etti. 82 kiloda ise Burhan Akbudak altın madalya kazandı. Grekoromen stilde milli sporcular 2 altın ve 3 bronz madalyayla zirvede yer aldı.

Serbest stilde ise 125 kiloda Taha Akgül altın madalyaya uzanarak 3. dünya şampiyonluğu sevincini yaşadı. Kadınlarda da Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda şampiyon oldu ve dünya şampiyonalarında 2. altın madalyasını elde etti.

A Milli Futbol Takımı B Ligi'nde

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde 1. Grup'u lider tamamlayarak tekrar B Ligi'ne çıktı.

Türkiye, gruptaki 5. maçında Lüksemburg'la İstanbul'da 3-3 berabere kalarak liderliği garantiledi. Milliler son maçında ise Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak son 16 turu oynadı. Milliler uzatmada Fransa'ya elenerek şampiyonaya son 16 turunda veda etti. Şampiyonada altın madalyayı, finalde Fransa'yı 86-76 mağlup eden İspanya kazandı.

Önemli transferler yapıldı

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi eylül ayında sona ererken birçok transfer de yapıldı.

Transferin son günlerinde Galatasaray, Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'yi PSG'den kiralarken, İspanyol oyuncu Juan Mata'yla da 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Federer ve Arda Turan aktif kariyerlerini noktaladı

Dünyanın en iyi sporcularından biri olan İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer son kez korltara çıktı.

Profesyonel kariyerindeki son maçına 24 Eylül'de çıkan 20 kez grand slam şampiyonu 41 yaşındaki Federer Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında tenisi bıraktı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan da kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sporda 2022 böyle geçti: Ekim

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Ampute Dünya Kupası'nın finalinde Angola ile karşılaştı.

Ampute Futbol Milli Takımı yaklaşık 15 bin Türk futbolseverin tribünden izlediği final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

4. Dünya Göçebe Oyunları yaklaşık 1 milyon misafir ağırladı

İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen oyunlarda 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 13'ü yarışma, 30'a yakını da gösteri olmak üzere yaklaşık 40 geleneksel spor dalında etkinlikler düzenlendi. Ayrıca kültürel, sanatsal, geleneksel sporlar, gastronomi, el sanatları ve çocuk oyunları, misafirlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan organizasyon, 4 günde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sporda 2022 böyle geçti: Kasım

İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini, 60 bin taraftar takip etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenini takip etti.

Kupanın açılış maçında Katar ile Ekvator karşılaştı. Maçı Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlı kulüp, 37 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Açıklamada, Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edildi.

Sporda 2022 böyle geçti: Aralık

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kupanın sahibi oldu.

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Kolombiya'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, Türkiye'ye 7 yıl sonra altın madalya kazandırdı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Yıldız futbolcu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tamamlanamayan derbide çıkan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.