Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan) - Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef) - Ali Şansalan
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak) - Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) - Halil Umut Meler
26 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi) - Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel) - Atilla Karaoğlan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları) - Alper Ulusoy
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker) - Yaşar Kemal Uğurlu
27 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mete Kalkavan
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