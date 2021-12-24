Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan) - Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef) - Ali Şansalan

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak) - Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) - Halil Umut Meler

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi) - Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel) - Atilla Karaoğlan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları) - Alper Ulusoy

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker) - Yaşar Kemal Uğurlu

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mete Kalkavan