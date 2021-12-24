COVID-19'la mücadele, aşı başta olmak üzere çeşitli uygulamalarla bütün dünyada devam ediyor. Bilim insanları salgını sona erdirmek için en etkili silahın aşı olduğunu ısrarla vurguluyor.

İtalya'da futbolcuların yüzde 98'i çift aşılı

Futbol dünyası da COVID-19'la en etkili mücadele eden sektörlerin başında geliyor. Avrupa'nın beş büyük liginde en yüksek aşılama oranı İtalyanlara ait.

Serie A'da oyuncuların yüzde 98'i çift aşı sürecini tamamladı. Bu oran Fransa Lig 1'de yüzde 95, Almanya Bundesliga'da yüzde 94 ve İspanya La Liga'da yüzde 90 olarak gerçekleşti.

Premier Lig'de oran yüzde 84

Avrupa'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İngiltere geliyor. Premier Lig'de mücadele eden oyuncuların çift aşı olma oranı yüzde 84'te kaldı.

Bu oranın diğer liglere göre düşük olması İngiliz futbolunun işleyişini sekteye uğrattı. Son günlerde Premier Lig'de çok sayıda karşılaşma, takımlardaki vakalar nedeniyle ertelendi.