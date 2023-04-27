Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.04.2023 09:34

Spor Toto 1. Lig'e 35. hafta maçlarıyla devam edilecek

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta, 28 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'e 35. hafta maçlarıyla devam edilecek
[Fotograf: AA]

Haftanın açılış maçında saat 20.00'de Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:

28 Nisan Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)

29 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

30 Nisan Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.

ETİKETLER
TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Dursun Özbek: 500 konteyner için bütçemizi tamamladık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Arjantin, Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapacağını duyurdu
10:02
TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını 4,55 milyar dolara Suncor Energy'ye satıyor
10:03
Adnan Oktar davasında 8 şüpheli daha yakalandı
10:11
İzmir'de kumar operasyonu: 215 kişiye suçüstü
09:58
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
09:57
İstanbul'da tramvay hattında arıza: Bazı seferler aksadı
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 75'e ulaştı
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 75'e ulaştı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ