Spor Toto 1. Lig'e 35. hafta maçlarıyla devam edilecek

Haftanın açılış maçında saat 20.00'de Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:

28 Nisan Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)

29 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

30 Nisan Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.