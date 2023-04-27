Fenerbahçe Beko seride geriye düştü

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walkup'ı durdurmakta zorlanan ve 14-7 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Pierre, Calathes ve Jekiri'nin sayılarıyla yeniden oyunda dengeyi sağladığı (16-16) ilk çeyreği 21-19 önde geçti.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun iki kez farkı açma girişimine Vezenkov ve Larentzakis'in basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, Papanikolaou'nun üç sayılık atışıyla soyunma odasına 37-35 üstünlükle gitti.

Vezenkov ve Canaan'ı durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında 28. dakikada skoru 60-49'a getiren Olympiakos, kalan bölümde oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirerek salondan 79-68 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.