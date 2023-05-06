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Spor
AA 06.05.2023 10:40

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı

Son 3 haftaya girilen Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren 36. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın Bursa'da karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı
[Fotograf: AA]

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğunu garantilediği ligde doğrudan Süper Lig'e çıkacak 2. ekip için 63 puanlı Çaykur Rizespor ile 61 puanlı Pendikspor, son 3 hafta öncesinde daha iddialı konumda bulunuyor. Çaykur Rizespor'un Tuzlaspor'u ağırlayacağı 36. haftada Pendikspor da Sakaryaspor'a konuk olacak.

Birer maçları fazla 59'ar puanlı Sakaryaspor ile Eyüpspor'un yanı sıra 57 puanlı Göztepe ve 55 puana sahip Bodrumspor, son 3 haftada play-off barajında bulunuyor.

Bu takımları takip eden 52 puanlı Manisa FK, 51 puana sahip Beyçimento Bandırmaspor ve 50 puanlı Ankara Keçiörengücü rakiplerinin hata yapmasını değerlendirip, play-off'a kalmayı planlıyor.

Düşme hattı

Altaş Denizlispor'un veda ettiği ligde 31 puanlı Gençlerbirliği, 33 puana sahip Erzurumspor FK, 34'er puanlı Altınordu ile Altay'ın yanı sıra 38 puana sahip Tuzlaspor'un matematiksel olarak ligden düşme ihtimali bulunuyor.

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği'nin yarın Bursa'da karşılaşacağı ligde bir maçı fazla Altay, ligden düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor ile İzmir'de, Altınordu ise deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak.

Eyüpspor'un maç yapmayacağı, Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü'nün hükmen galibiyetle kapatacağı 36. haftada yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)

Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)

Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)

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