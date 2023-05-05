Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.05.2023 21:46

Dünya Judo Şampiyonası'nda 11 milli sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hem puan hem kota verecek Dünya Judo Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.

Dünya Judo Şampiyonası'nda 11 milli sporcu mücadele edecek
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda 11 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye adına tatamiye çıkacak olimpik 7 erkek ve 4 kadın judocu Doha'ya ulaştı.

Organizasyon için 99 ülkeden şu ana kadar 314 kadın ve 344 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Dünya Şampiyonası hazırlıkları için önce Japonya'da ortak çalışma kampına katılan, ardından da İstanbul'da son antrenmanlarını tamamlayan ve Katar'da tatamiye çıkacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: Hasret Bozkurt (57 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Hilal Öztürk ve Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler; Salih Yıldız (60 kilo), Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler 90 (kilo) ve Münir Ertuğ (+100 kilo).

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
Suriye konulu dörtlü görüşme 10'Mayıs'ta
21:36
ABD'de COVID-19'la mücadele sürecini yöneten direktör istifa etti
21:36
BM: Afganistan'da kadın personele getirilen yasak insani yardım çalışmalarını aksatıyor
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yılda 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik
21:21
Litvanya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
21:19
Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı
Kırklareli'nde Hıdırellez papatya tarlasında kutlandı
Kırklareli'nde Hıdırellez papatya tarlasında kutlandı
FOTO FOKUS
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda 1 gözaltı
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda 1 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ