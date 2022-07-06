Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü belirlendi.
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Daha önce 5 Ağustos'ta başlayacağı açıklanan, ancak kulüplerin talebi üzerine bir hafta daha geç başlaması kararı alınan 1. Lig'de yeni sezon, 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek lig, 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
Fikstür çekiminde eski futbolcu Hakan Ünsal da yer aldı.
Çekilen fikstüre göre 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle sıralandı:
Gençlerbirliği - Altınordu
Adanaspor - Tuzlaspor
Bodrumspor - Y. Malatyaspor
Eyüpspor - Denizlispor
Altay - Y. Samsunspor
Manisa FK - Boluspor
Ç.Rizespor - A. Keçiörengücü
Sakaryaspor - Göztepe
BŞB Erzurumspor - Pendikspor
Mehmet Büyükekşi: 1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık
Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, biraz önce 1. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldiklerini ve başkanlarla gündemdeki konuları tek tek tartıştıklarını belirtti.
"Toplantıda kulüplerimizden, ligin bir hafta ileri alınması talebi geldi. Biz de kongrede söylemiştik; 'Bu federasyon kulüplerle hareket edecek, mümkün olduğunca talepleri yerine getirecek' diye. Bu istişare neticesinde 1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık. Normal sezon birlikte planladığımız gibi 14 Mayıs 2023'te sona erecek."
Büyükekşi, toplantıdan çok değerli fikirlerle ayrıldıklarını ve ligin kalitesini arttırmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini de aktardı.
"Çok sayıda köklü kulübümüzün yer alması nedeniyle 1. Lig'in Türk futbolunda çok ayrı bir yeri var. Her zaman ilgiyle takip edilen, maçları naklen yayınlanan özel bir lig 1. Lig. Aynı değeri görmeye devam edecek inşallah. Aynı zamanda Süper Lig'in en önemli, can damarlarından bir tanesi. 1. Lig'i, Süper Lig seviyesine ne kadar yaklaştırabilirsek o denli ülke futboluna katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Kulüplerimizi rahatlatacak ve sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Yeter ki başarmayı başarabilelim birlikte. Sizler varsanız biz varız. Birlikte hareket etmek en önemli özelliğimiz olacak."
TFF yönetimi olarak 3 haftalık süreçte ligi güçlendirmek için çok önemli kararlar aldıklarını hatırlatan ve bunların neler olduğunu söyleyen Büyükekşi, yeni sezonla beraber VAR sisteminin 1. Lig maçlarında da uygulanmaya başlanacağını, entegrasyon konusunda yoğun çalışma içinde olduklarını ve insani hata payının asgariye ineceğini aktardı.
Daha çok seyircinin tribünde yer alması için maçlardan önce çeşitli etkinlikler planladıklarını ve kulüplerden ligin marka değerinin artması için katkı beklediklerini de dile getiren Büyükekşi, Fair Play'a da dikkati çekerek, TFF olarak bu konunun en önemli takipçisi olacaklarını ifade etti.
Mehmet Büyükekşi, 14 yıl önce hayatını kaybeden eski TFF Başkanı Hasan Doğan'ı da rahmetle andı.
İlk yarının fikstürü şöyle:
1. hafta:
Adanaspor-Tuzlaspor
Manisa FK-Boluspor
Altay-Yılport Samsunspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor
Sakaryaspor-Göztepe
Bodrumspor-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü
Eyüpspor-Denizlispor
Gençlerbirliği-Altınordu
2. hafta:
Tuzlaspor-Bandırmaspor
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor
Denizlispor-Çaykur Rizespor
Yılport Samsunspor-Eyüpspor
Altınordu-Sakaryaspor
Yeni Malatyaspor-Adanaspor
Boluspor-Gençlerbirliği
Pendikspor-Altay
3. hafta:
Sakaryaspor-Tuzlaspor
Bodrumspor-Adanaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor
Gençlerbirliği-Pendikspor
Bandırmaspor-Göztepe
Eyüpspor-Yeni Malatyaspor
Altay-Ankara Keçiörengücü
Boluspor-Altınordu
Manisa FK-Denizlispor
4. hafta:
Denizlispor-Bandırmaspor
Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Bodrumspor-Eyüpspor
Göztepe-Gençlerbirliği
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
Yılport Samsunspor-Manisa FK
Adanaspor-Altay
Pendikspor-Boluspor
5. hafta:
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
Eyüpspor-Adanaspor
Altınordu-Pendikspor
Boluspor-Göztepe
Altay-Bodrumspor
Manisa FK-Yeni Malatyaspor
Sakaryaspor-Denizlispor
Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü
6. hafta:
Eyüpspor-Bandırmaspor
Göztepe-Altınordu
Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Çaykur Rizespor
Tuzlaspor-Pendikspor
Denizlispor-Gençlerbirliği
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor
Bodrumspor-Manisa FK
Yeni Malatyaspor-Altay
7. hafta:
Boluspor-Tuzlaspor
Bandırmaspor-Yılport Samsunspor
Manisa FK-Adanaspor
Altay-Eyüpspor
Pendikspor-Göztepe
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Bodrumspor
Altınordu-Ankara Keçiörengücü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor
8. hafta:
Tuzlaspor-Altınordu
Adanaspor-Bandırmaspor
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Denizlispor-Pendikspor
Altay-Çaykur Rizespor
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği
Bodrumspor-Sakaryaspor
Eyüpspor-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Boluspor
9. hafta:
Manisa FK-Altay
Göztepe-Tuzlaspor A.Ş.
Altınordu-Yılport Samsunspor
Sakaryaspor-Adanaspor
Çaykur Rizespor-Eyüpspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrumspor
Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor
Boluspor-Denizlispor
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
10. hafta:
Bodrumspor-Bandırmaspor
Denizlispor-Altınordu
Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor.
Manisa FK-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Göztepe
Adanaspor-Gençlerbirliği
Eyüpspor-Sakaryaspor
Yılport Samsunspor-Boluspor
11. hafta:
Sakaryaspor-Altay
Gençlerbirliği-Manisa FK
Pendikspor-Yılport Samsunspor
Boluspor-Adanaspor
Bandırmaspor-Çaykur Rizespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü
Altınordu-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Denizlispor
12. hafta:
Eyüpspor-Altınordu
Altay-Bandırmaspor
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yılport Samsunspor-Göztepe
Adanaspor-Pendikspor
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Manisa FK-Sakaryaspor
Denizlispor-Tuzlaspor
Bodrumspor-Boluspor
13. hafta:
Altınordu-Altay
Bandırmaspor-Manisa FK
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor
Sakaryaspor-Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği-Eyüpspor
Pendikspor-Bodrumspor
Boluspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Ankara Keçiörengücü
14. hafta:
Ankara Keçiörengücü-Denizlispor
Sakaryaspor-Bandırmaspor
Adanaspor-Altınordu
Manisa FK-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Eyüpspor-Göztepe.
Yeni Malatyaspor-Pendikspor
Altay-Gençlerbirliği
Bodrumspor-Tuzlaspor
Çaykur Rizespor-Boluspor
15. hafta:
Göztepe-Altay
Altınordu-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor
Boluspor-Sakaryaspor
Pendikspor-Eyüpspor
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Denizlispor-Bodrumspor
Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor
16. hafta:
Bandırmaspor-Altınordu
Yılport Samsunspor-Denizlispor
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü
Sakaryaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Pendikspor
Bodrumspor-Gençlerbirliği
Eyüpspor-Tuzlaspor
Altay-Boluspor
17. hafta:
Denizlispor-Altay
Göztepe-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor
Pendikspor-Sakaryaspor
Tuzlaspor-Çaykur Rizespor
Altınordu-Bodrumspor
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor
Boluspor-Bandırmaspor
18. hafta:
Adanaspor-Denizlispor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü
Çaykur Rizespor-Göztepe
Bandırmaspor-Pendikspor
Eyüpspor-Boluspor
Bodrumspor-Yılport Samsunspor
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
Manisa FK-Tuzlaspor
19. hafta:
Pendikspor-Manisa FK
Tuzlaspor-Altay
Yılport Samsunspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor
Altınordu-Çaykur Rizespor
Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Denizlispor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Bodrumspor
Gençlerbirliği-Bandırmaspor