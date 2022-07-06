Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Daha önce 5 Ağustos'ta başlayacağı açıklanan, ancak kulüplerin talebi üzerine bir hafta daha geç başlaması kararı alınan 1. Lig'de yeni sezon, 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek lig, 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Fikstür çekiminde eski futbolcu Hakan Ünsal da yer aldı.

Çekilen fikstüre göre 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle sıralandı:

Gençlerbirliği - Altınordu

Adanaspor - Tuzlaspor

Bodrumspor - Y. Malatyaspor

Eyüpspor - Denizlispor

Altay - Y. Samsunspor

Manisa FK - Boluspor

Ç.Rizespor - A. Keçiörengücü

Sakaryaspor - Göztepe

BŞB Erzurumspor - Pendikspor

Mehmet Büyükekşi: 1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık

Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, biraz önce 1. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldiklerini ve başkanlarla gündemdeki konuları tek tek tartıştıklarını belirtti.

"Toplantıda kulüplerimizden, ligin bir hafta ileri alınması talebi geldi. Biz de kongrede söylemiştik; 'Bu federasyon kulüplerle hareket edecek, mümkün olduğunca talepleri yerine getirecek' diye. Bu istişare neticesinde 1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık. Normal sezon birlikte planladığımız gibi 14 Mayıs 2023'te sona erecek."

Büyükekşi, toplantıdan çok değerli fikirlerle ayrıldıklarını ve ligin kalitesini arttırmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini de aktardı.

"Çok sayıda köklü kulübümüzün yer alması nedeniyle 1. Lig'in Türk futbolunda çok ayrı bir yeri var. Her zaman ilgiyle takip edilen, maçları naklen yayınlanan özel bir lig 1. Lig. Aynı değeri görmeye devam edecek inşallah. Aynı zamanda Süper Lig'in en önemli, can damarlarından bir tanesi. 1. Lig'i, Süper Lig seviyesine ne kadar yaklaştırabilirsek o denli ülke futboluna katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Kulüplerimizi rahatlatacak ve sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Yeter ki başarmayı başarabilelim birlikte. Sizler varsanız biz varız. Birlikte hareket etmek en önemli özelliğimiz olacak."

TFF yönetimi olarak 3 haftalık süreçte ligi güçlendirmek için çok önemli kararlar aldıklarını hatırlatan ve bunların neler olduğunu söyleyen Büyükekşi, yeni sezonla beraber VAR sisteminin 1. Lig maçlarında da uygulanmaya başlanacağını, entegrasyon konusunda yoğun çalışma içinde olduklarını ve insani hata payının asgariye ineceğini aktardı.

Daha çok seyircinin tribünde yer alması için maçlardan önce çeşitli etkinlikler planladıklarını ve kulüplerden ligin marka değerinin artması için katkı beklediklerini de dile getiren Büyükekşi, Fair Play'a da dikkati çekerek, TFF olarak bu konunun en önemli takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi, 14 yıl önce hayatını kaybeden eski TFF Başkanı Hasan Doğan'ı da rahmetle andı.

İlk yarının fikstürü şöyle:

1. hafta:

Adanaspor-Tuzlaspor

Manisa FK-Boluspor

Altay-Yılport Samsunspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor

Sakaryaspor-Göztepe

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü

Eyüpspor-Denizlispor

Gençlerbirliği-Altınordu

2. hafta:

Tuzlaspor-Bandırmaspor

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor

Denizlispor-Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor-Eyüpspor

Altınordu-Sakaryaspor

Yeni Malatyaspor-Adanaspor

Boluspor-Gençlerbirliği

Pendikspor-Altay

3. hafta:

Sakaryaspor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Adanaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği-Pendikspor

Bandırmaspor-Göztepe

Eyüpspor-Yeni Malatyaspor

Altay-Ankara Keçiörengücü

Boluspor-Altınordu

Manisa FK-Denizlispor

4. hafta:

Denizlispor-Bandırmaspor

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Bodrumspor-Eyüpspor

Göztepe-Gençlerbirliği

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-Manisa FK

Adanaspor-Altay

Pendikspor-Boluspor

5. hafta:

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

Eyüpspor-Adanaspor

Altınordu-Pendikspor

Boluspor-Göztepe

Altay-Bodrumspor

Manisa FK-Yeni Malatyaspor

Sakaryaspor-Denizlispor

Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü

6. hafta:

Eyüpspor-Bandırmaspor

Göztepe-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Çaykur Rizespor

Tuzlaspor-Pendikspor

Denizlispor-Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor

Bodrumspor-Manisa FK

Yeni Malatyaspor-Altay

7. hafta:

Boluspor-Tuzlaspor

Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

Manisa FK-Adanaspor

Altay-Eyüpspor

Pendikspor-Göztepe

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Bodrumspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor

8. hafta:

Tuzlaspor-Altınordu

Adanaspor-Bandırmaspor

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Pendikspor

Altay-Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği

Bodrumspor-Sakaryaspor

Eyüpspor-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Boluspor

9. hafta:

Manisa FK-Altay

Göztepe-Tuzlaspor A.Ş.

Altınordu-Yılport Samsunspor

Sakaryaspor-Adanaspor

Çaykur Rizespor-Eyüpspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrumspor

Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor

Boluspor-Denizlispor

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

10. hafta:

Bodrumspor-Bandırmaspor

Denizlispor-Altınordu

Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor.

Manisa FK-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Adanaspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-Boluspor

11. hafta:

Sakaryaspor-Altay

Gençlerbirliği-Manisa FK

Pendikspor-Yılport Samsunspor

Boluspor-Adanaspor

Bandırmaspor-Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

Altınordu-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

12. hafta:

Eyüpspor-Altınordu

Altay-Bandırmaspor

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yılport Samsunspor-Göztepe

Adanaspor-Pendikspor

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sakaryaspor

Denizlispor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Boluspor

13. hafta:

Altınordu-Altay

Bandırmaspor-Manisa FK

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor

Sakaryaspor-Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Pendikspor-Bodrumspor

Boluspor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Ankara Keçiörengücü

14. hafta:

Ankara Keçiörengücü-Denizlispor

Sakaryaspor-Bandırmaspor

Adanaspor-Altınordu

Manisa FK-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Eyüpspor-Göztepe.

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

Altay-Gençlerbirliği

Bodrumspor-Tuzlaspor

Çaykur Rizespor-Boluspor

15. hafta:

Göztepe-Altay

Altınordu-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor

Boluspor-Sakaryaspor

Pendikspor-Eyüpspor

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Denizlispor-Bodrumspor

Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor

16. hafta:

Bandırmaspor-Altınordu

Yılport Samsunspor-Denizlispor

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Pendikspor

Bodrumspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Tuzlaspor

Altay-Boluspor

17. hafta:

Denizlispor-Altay

Göztepe-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor

Pendikspor-Sakaryaspor

Tuzlaspor-Çaykur Rizespor

Altınordu-Bodrumspor

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor

Boluspor-Bandırmaspor

18. hafta:

Adanaspor-Denizlispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü

Çaykur Rizespor-Göztepe

Bandırmaspor-Pendikspor

Eyüpspor-Boluspor

Bodrumspor-Yılport Samsunspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Tuzlaspor

19. hafta:

Pendikspor-Manisa FK

Tuzlaspor-Altay

Yılport Samsunspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

Altınordu-Çaykur Rizespor

Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Bodrumspor

Gençlerbirliği-Bandırmaspor