Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunma kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulların başkan ve üyelerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya bir aylık tüm hak edişleriyle katkıda bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.

TFF ise Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lirayla destekte bulunmuştu.

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek verdiğini açıkladı.

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin lira katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."

Antalyaspor

Antalyaspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destekte bulundu.

"Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi olarak bizler de üzerimize düşen görevin farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarlılık göstererek Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de 500 bin lira katkıda bulunduk. Bir spor kulübü olarak Antalya'daki herkesi gücü ölçüsünde kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz."

MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira destekte bulunduğu bildirildi.

"Ülkemizin milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde yönetim kurulumuz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 100 bin lira katkıda bulundu."

Konuyla ilgili kulüp başkanı Fatih Mert de "Bireysel yardımlarımızın yanında yönetim kurulu olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oluyoruz. Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum." paylaşımında bulundu.

İttifak Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor Kulübü, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu ve çalışanların yanı sıra Konyaspor AŞ'nin de katkılarıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na 701 bin 922 liralık destekte bulundu.

"Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Hilmi Kulluk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız, Çalışanlarımız, A’dan Z’ye Konyaspor Ailesinin bütün birimleri (501.922.00 TL) İttifak Holding Konyaspor Kulübü (100.000.00 TL) Konyaspor A.Ş’nin (100.000.00 TL) katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701.922.00 TL toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır. Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."