Küçük yaşta başladığı halterde ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok madalyaya ulaşan 21 yaşındaki sporcu Ayşegül Çakın, yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Son olarak geçen yıl Romanya'da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda şampiyon olan Ayşegül Çakın, covid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uydu.

Bu süreçte antrenmanlarına ara vermek istemeyen milli halterci, çalıştığı salonun covid-19 önlemleri kapsamında kapanmasından dolayı idmanı evinin yanındaki kendilerine ait mısır, tarhana ve biber gibi ürünlerin öğütüldüğü değirmende yapmaya karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve babasının da yardımıyla salondaki antrenman aletlerini iş yerine taşıdı. Değirmeni adeta spor salonuna çeviren Ayşegül, biber, tarhana ve mısır kokularının yayıldığı mekanda çalışıyor.

Antrenman programını da antrenörü Yunus Emre Demirtaş'dan telefondan alan Ayşegül Çakın, bu ay Rusya'da yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ayşegül Çakın, halterin zor ve devamlılık isteyen bir branş olduğunu söyledi. Milli sporcu, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

"Halter güce dayalı bir spor. Bu nedenle idmanı aksatmamam gerekiyor. En küçük antrenman eksikliği beni birkaç ay geriye götürür. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs nedeniyle bazı önlemler alındı. Alınan karar gereği gittiğim spor salonu da kapandı. Bundan dolayı babama ait değirmende çalışmaya başladım."

[Fotoğraf: AA]

Değirmende imkanların kısıtlı olmasına rağmen aynı heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ayşegül Çakın, Rusya'dan madalya ile dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.

"Gönül isterdi ki salonda çalışayım, oranın imkanları daha iyi ama biz salonu değirmene getirdik. Şu an antrenmanlarım iyi gidiyor inşallah bir an önce bu koronavirüs ülkemizden gider. Rusya'da madalya alıp olimpiyat kotasını da garantilemek istiyorum. Olimpiyatlar da 2021 yılına ertelendi. Umarım benim için de iyi bir fırsat olur."