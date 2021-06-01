Fransa Açık'ta ilk turda Rumen Irina-Camelia Begu'yu yenerek ikinci tura kalan ve kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Japon sporcunun aldığı karara saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

"Naomi'nin ne hissettiğini biliyor ve ona sıkıca sarılmak istiyorum. Onun yaşadığı bu dönemlerden ben de geçtim. Farklı karakterlerimiz var ve insanlar farklıdır. Bu durumu en iyi hangi yolla atlatmak istiyorsa buna izin verilmeli. Elinden gelenin en iyisini yapıyor."

Fransa Açık'ta mücadele eden ABD'li genç yetenek Coco Gauff ise Osaka'ya hayran olduğunu belirterek, "Naomi, güçlü kal. Hassasiyetli karakterine imreniyorum." şeklinde görüş belirtti.

Martina Navratilova: İyi şanslar Naomi, yanındayız

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan eski yıldız kadın tenisçilerden Çek Martina Navratilova değerlendirmesinde bulundu.

"Naomi Osaka için üzülüyorum. İyi olmasını gönülden istiyorum. Sporcular olarak her zaman vücudumuzu zinde tutmayı önde görüyoruz. Bu sırada zihinsel ve duygusal yönlere gereken önemi vermeyi unutuyoruz. Basın toplantısına katılıp katılmamaktan çok daha önemli şeyler var. İyi şanslar Naomi, yanındayız."

Eski yıldız tenisçi ABD'li Billie Jean King: Yeniden iyi olmasını dilerim

"Osaka'nın depresyonla mücadele ettiğini itiraf etmesi, büyük cesaret gerektiren bir olgunluk durumu. Şu anda en önemli şey, kendine zaman vermesi ve ihtiyacı olan şeylere odaklanması. Yeniden iyi olmasını dilerim."

Stephen Curry: Zafere giden yolda, gücün bazen kendini korumaya yetmez

Golden State Warriors'ta forma giyen ABD'li yıldız basketbolcu Stephen Curry de Fransa Açık yönetiminin, basın toplantısı olayı karşısında Osaka'yı baskı altına almasını hata olarak değerlendirdi.

"Kimse böyle kararlar almak zorunda bırakılmamalı. Zafere giden yolda, gücün bazen kendini korumaya yetmez. Naomi Osaka'ya büyük saygı duyuyorum."

Katarina Johnson-Thompson: Umarım gereken değişim ortamını sağlar

Büyük Britanyalı atlet Katarina Johnson-Thompson ise Osaka'nın sağlığını korumak için yaptığı konuşmanın cesaret verici olduğunu belirtti.

"Zihinsel sağlık, özellikle sporda, üzerine konuşulması çok riskli bir konudur. Osaka'nın bu çekilme kararı, umarım gereken değişim ortamını sağlar. Sporda depresyon ve utanç duyma gibi konular konuşulmaya başlanır."

Turnuvada kazandığı ilk tur maçının ardından basın toplantısına katılmadığı gerekçesiyle organizatörler tarafından 15 bin dolar para cezası verilen ve medya boykotunun sürmesi halinde ihraç edilebileceği duyurulan Osaka, dün yaptığı açıklamada, 2018 yılında şampiyon olduğu ABD Açık'tan itibaren uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini ve bu nedenle Fransa Açık'tan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.