Galatasaray, Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, 19 Haziran’daki seçim öncesinde milli futbolcunun transferi için çaba sarf ediyor.

Kaan Ayhan, birçok bölgede görev yapmasından olmasından dolayı geçtiğimiz sezon da Fatih Terim’in listesinde yer alıyordu.

Sassuolo’da 19 maçta 785 dakika forma giyen Kaan için kiralama formülünün devrede olduğu belirtildi.

A Milli Takım’la kampta olan 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’da oynamaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Kaan’ı 1 yıl kiralamak için İtalyan kulübüyle temas sağlayacak.

Galatasaray daha önce Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşması sağlamıştı.

Galatasaray Yönetim Kurulu'nda Oytun Özer istifa etti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Oytun Özer'in görevinden istifa ettiği açıklandı.

"İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Oytun Özer, 31.05.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir."