Son şampiyon Fransa Avustralya'ya 4 attı
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Fransa ile Avustralya Al Janoub Stadyumu’nda karşılaştı.
Goodwin'in 9'uncu dakikada attığı golle Avustralya karşısında 1-0 mağlup duruma düşen Fransa, 27'de Rabiot ve 32'nci dakikada Giroud'nun golüyle durumu 2-1'e getirmeyi başardı.
⚽GOOOLL!! Fransa kötü başladı! Avustralya, Goodwin'in attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/hk06U3BF6t— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmada Fransa, 68'inci dakikada Mbappe ile farkı 2’ye, 71’de de Giroud ile 3’e çıkardı: 4-1.
⚽GOOOLL!! Rabiot bomboş kaldı golü attı, Fransa beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/A505XnqhuR— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
Mücadele bu skorla sona erdi ve Fransa D Grubu'nda ilk maçlar sonucu liderliğine yükseldi.
⚽GOOOLL!! Olivier Giroud!! Mbappe'den müthiş asist, Fransa geri döndü... pic.twitter.com/HfMnnCumMX— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
Fransa gruptaki 2’nci maçında 26 Kasım’da Danimarka, Avustralya ise Tunus ile mücadele edecek.
⚽GOOOLL!! Kylian Mbappe sahneye çıktı! Fransa farkı açıyor... pic.twitter.com/PCo88At484— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Olivier Giroud! Mbappe durdurulamıyor, Fransa fırtınası esiyor... pic.twitter.com/MPhnhC1zLG— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022