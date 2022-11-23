2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Fransa ile Avustralya Al Janoub Stadyumu’nda karşılaştı.

Goodwin'in 9'uncu dakikada attığı golle Avustralya karşısında 1-0 mağlup duruma düşen Fransa, 27'de Rabiot ve 32'nci dakikada Giroud'nun golüyle durumu 2-1'e getirmeyi başardı.

İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmada Fransa, 68'inci dakikada Mbappe ile farkı 2’ye, 71’de de Giroud ile 3’e çıkardı: 4-1.

⚽GOOOLL!! Rabiot bomboş kaldı golü attı, Fransa beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/A505XnqhuR — TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022

Mücadele bu skorla sona erdi ve Fransa D Grubu'nda ilk maçlar sonucu liderliğine yükseldi.

⚽GOOOLL!! Olivier Giroud!! Mbappe'den müthiş asist, Fransa geri döndü... pic.twitter.com/HfMnnCumMX — TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022

Fransa gruptaki 2’nci maçında 26 Kasım’da Danimarka, Avustralya ise Tunus ile mücadele edecek.

⚽GOOOLL!! Kylian Mbappe sahneye çıktı! Fransa farkı açıyor... pic.twitter.com/PCo88At484 — TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022