Medipol Başakşehir, 66. dakikada Demba Ba ile 1-0 öne geçti.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Yatabere beraberlik golünü kaydetti. 1-1

Son 2 maçını kazanamayan Demir Grup Sivasspor, bu beraberlikle puanını 42’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Medipol Başakşehir, haftayı 40 puanla üçüncü sırada tamamladı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi.

30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

61. dakikada Fatih Aksoy'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş bekletmeden yerden şansını denedi, meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada sol kanattan gelişen atakta Claudemir ortasını ceza sahasına doğru çevirdi. Savunmadan seken top ceza yayı sağ çaprazına doğru açıldı. Bu noktada bulunan Fatih Aksoy gelişine vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

GOL - BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ 66. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Edin Visca gelişine yerden şansını denedi. Savunmadan seken top altıpas sol çaprazında Demba Ba'nın önüne düştü. Golcü oyuncu tek vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

GOL - SİVASSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 80. dakikada sağ kanatta topla buluşan Paul Papp ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Mustapha Yatabare kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu.

82. dakikada Claudemir sol kanattan gelişen atakta pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top altıpas sol çaprazında Uğur Çiftçi'nin önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmadan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 9 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal (Dk. 80 Paul Papp), Fernando (Dk. 70 Yasin Öztekin), Yatabare

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 70 Fredrik Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 79 Martin Skrtel), Crivelli

Goller: Dk. 66 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 80 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 74 Clichy, Dk. 78 Visca, Dk. 90+1 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)