Sivas'ta kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor,-KE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan bir puan alarak ayrıldı.
Öte yandan, karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve kolu çıktığı belirlenen Bolingi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivasspor ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplarken, Başkent temsilcisi de ligin ilk haftasında Erzurumspor'a mağlup oldu.
Ligin ikinci haftasında BAY geçen Ankaragücü, deplasmanından puan ya da puanlar alarak dönmeyi hedefliyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Pinto'nun soldan ceza alanına ortasına arka direktei Bolingi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. Sivasspor savunmasında Ziya Erdal, meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
35. dakikada Gradel, orta sahadan kazandığı topu ceza sahası içinde Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sol çaprazdan şutunda araya giren Pazdan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
71. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanındaki Yatabare'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
87. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone, topu Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Friedrich gole izin vermedi.
Aynı dakika Erdoğan Yeşilyurt’un sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Felix'in vuruşunda, yön değiştiren topa kale alanındaki Hakan Arslan dokundu. Kaleye yönelen topu Kitsou, son anda çizgiden çıkardı.
90+3. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında Hakan Arslan'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fajr (Dk. 85 Jorge Felix), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare (Dk. 76 Arouna Kone), Yasin Öztekin (Dk. 66 Olarenwaju Kayode), Ninga (Dk. 46 Isaac Cofie)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi Dikmen, Pazdan, Pinto, Lukasik, Diousse (Dk. 82 Atakan Çankaya), Paintsil (Dk. 79 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 62 Idriz Voca), Adzic (Dk. 62 Saba Lobzhanidze), Bolingi (Dk. 78 Emre Güral)
Sarı kartlar: Dk. 53 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Luka Adzic, Dk. 90 Michal Pazdan (MKE Ankaragücü)