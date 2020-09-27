Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisi Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yalçın, Rio Ave maçının 11'inde yer alan kaleci Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in yerine İttifak Holding Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu, Vida, N'Sakala, Mensah ve Atakan Üner'e şans verdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Mensah, Atakan Üner, Adem Ljajic, Boyd ve Güven Yalçın 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi.

Sergen Yalçın, dün lisansı çıkarılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a yedek kulübesinde yer verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında siyah-beyazlı ekibin başında yer alamamıştı.

Sergen Yalçın, yapılan son Covid-19 testinin negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden takımının başına geçti.

İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Kartal, Farouk Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Milosevic'e yer verdi.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte antrenmanda sakatlanan Alper Uludağ, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Oğuz Kağan Güçtekin, Samuel Eduok ve Artem Kravets, yedek kulübesinde yer aldı.