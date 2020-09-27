Konyaspor Beşiktaş karşısında farklı kazandı
Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 4-1 kazandı ve ligde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.
Beşiktaş ise geçen hafta Antalyaspor beraberliğiniin ardından Konya'da üç puan bırakarak ligde 4 puanda kaldı.
Maçın 28. dakikasında Levan Shengelia ile öne geçen Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarının 63. dakikasında Konyaspor Artem Kravets ile durumu 2-0'a getirdi.
78. dakikada Vida'nın büyük hatasını iyi değerlendiren Konyaspor takımı Levan Shengelia ile durumu 3-0'a getirdi.
84. dakikada penaltı kazanan Konyaspor'da Kravets topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getirdi.
Maçın son dakikalarında Gökhan Töre attığı gol ile maçın sonucunu belirledi. Karşılaşmayı Konyaspor 4-1 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti.
İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.
GOL - 28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.
54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.
GOL - 63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
GOL - 78. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
GOL - 83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0
GOL - 90+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 87 Adil Demirbağ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 87 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic (Dk. 67 Farouk Miya), Shengelia (Dk. 87 Musa Çağıran), Cikalleshi (Dk. 50 Artem Kravets).
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Mensah, Atakan Üner (Dk. 46 Vincent Aboubakar), Ljajic (Dk. 68 Cyle Larin), Boyd, Güven Yalçın (Dk. 61) Gökhan Töre).
Goller: Dk. 28 Shengelia, Dk. 63 ve penlatıdan 83. Artem Kravets, Dk. 78 Levan Shengelia (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Jevtovic, Dk. 38 Cikalleshi, Dk. 55 Levan Shengelia, Dk. 90+3 Farouk Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 40 Necip Uysal, Dk. 60 Dorukhan Toköz, Dk. 77 Fabrice N'Sakala, Dk. 81 Domagoj Vida (Beşiktaş)
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