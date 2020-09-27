Haber Giriş: Kaynak: AA
Rizespor Emir Dilaver'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.
Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla, Emir Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. #GladyatörGeldi— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 27, 2020
İmzanın detayları https://t.co/9fEYVrie03 pic.twitter.com/AN5NhytM6N
Etiketler: süper lig çaykur rizespor Emir Dilaver transferSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 16:53
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