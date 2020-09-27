Lig’in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor’u evinde ağırladı. hakem Fırat Aydınus yönettiği karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Mustafa Pektemek’in golü ile Alanyaspor deplasmanda öne geçse de 81. dakikada Loic Remy’in golüne engel olamadı. Maçın son anlarında Alanyaspor baskı kursa da her iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi ligde ilk puanını aldı. İlk hafta Fenerbahçe ve ikinci hafta Kasımpaşa mağlubiyeti alan Rizespor, Alanyaspor ile berabere kalarak bir nebze nefes aldı.

Alanyaspor ise ligde 3. hafta sonunda puan kaydı yaşadı. Hafta içi Avrupa sahnesinden elenen Akdeniz temsilcisi, ligde Rizespor deplasmanıyla kalesinde ilk golü gördü.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 7'ye çıkardı, Rizespor ise 3 maç sonunda ilk puanını almış oldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu'nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Juanfran'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası üzerinde göğsü ile kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

54. dakikada Moroziuk'un ara pasında defansın arkasına sarkan Boldrin'in ceza sahası çizgisi üzerinde yerden sol ayağı ile sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada defansın arkasına atılan pasta hatalı çıkan Selim Ay'dan kurtulan Babacar'ın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada defansın arkasına sarkarak sol taraftan ceza sahası içerisine giren Michalak'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, topun altına fazla girince meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

69. dakikada Juanfran'ın uzun taç atışında Bakasetas kafa ile topu arkaya çevirdi. Mustafa Pektemek'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 0-1

[Fotoğraf: AA]

81. dakikada Samudio'nun pasında Boldrin iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine yerden pasında Remy, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

90+1. dakikada Boldrin'in defansın arkasına pasında hareketlenen Tunay Torun karşı karşıya aşırtma vuruşunda kaleci Marafona son anda elleri ile müdahale ederek topu yavaşlattı. Araya giren savunma oyuncusu meşin yuvarlağı Tunay Torun'dan önce kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Baiano, Doğan Erdoğan (Dk.58 Yasin Pehlivan), Abdullah Durak (Dk.75 Skoda), Michalak (Dk.58 Samudio), Boldrin, Samudio, Remy (Dk.87 Tunay Torun)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk.63 Bakasetas), Siopis (Dk.85 Tzavellas), Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk.63 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk.76 DAvidson), Babacar (Dk.63 Bareiro)

Sarı kartlar: Dk.77 Baiano, Dk.90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 90+3 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

Goller: Dk.81 Remy (Çaykur Rizespor) Dk.69 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Stjepan Tomas: Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı

Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mevcut hava şartlarında maç oynamanın çok zor olduğunu belirtti.

Hava şartlarının oyuncuları etkilediğine değinen Tomas, "Buna rağmen oyuna iyi başladık ve top bizde kaldı. İkinci yarıda belli bölümde oyundan düştük ve kötü gol yedik. Taçtan gol yiyerek geri düştük. Değişikliler ile toparladık. Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı. Önümüzdeki Erzurumspor maçında üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Semih Tokatlı ise galibiyet için geldiklerini, Rosenborg maçı nedeniyle kadroda rotasyon yaptıklarını söyledi.

Takımın yorgun olduğunu ve hava şartlarının da takımı etkilediğini aktaran Tokatlı, "Her şeye rağmen fizik ve mental olarak iyi hazırlanmıştık. Rotasyona rağmen bekleyen oyuncularımız hazırdı. Maçın gidişatında genelde oyunun kontrolü bizdeydi. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile galibiyete yakındık ama kontra atakta yediğimiz gol ile iki puanı bıraktık. Önümüzdeki maçlarda inşallah üç puanlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.