Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivasspor'un konuğu Rizespor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı.
Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu.
Demir Grup Sivaspor: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Isaac Cofie, Hakan Özmert, Fayçal, Yatabare, Max Gradel, Kayode.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Melnjak, Dilaver, Meriah, Moroziuk, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Samudio, Remy.
Etiketler: Süper LigSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:01
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