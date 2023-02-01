Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren Ganalı oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı.

31 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 77, Türkiye Kupası'nda 14 ve Avrupa Kupası'nda 9 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Isaac Cofie bu kulvarda 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Cofie, Sivasspor'da 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 32, 2021-2022 sezonunda 37 ve 2022-2023 sezonunda ise 8 resmi müsabakada görev aldı.