Sivassporlu Isaac Cofie "dalya" dedi
Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak "dalya" heyecanı yaşadı.
Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren Ganalı oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı.
31 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 77, Türkiye Kupası'nda 14 ve Avrupa Kupası'nda 9 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.
Isaac Cofie bu kulvarda 2 kez de gol sevinci yaşadı.
Cofie, Sivasspor'da 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 32, 2021-2022 sezonunda 37 ve 2022-2023 sezonunda ise 8 resmi müsabakada görev aldı.
Futbolcumuz ???????????????????? ????????????????????, Demir Grup Sivasspor forması altında . resmi maçına çıktı.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) February 1, 2023
2019/2020 Sezonu: 23
2020/2021 Sezonu: 32
2021/2022 Sezonu: 37
2022/2023 Sezonu: 8
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