Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısına 8 yaşında seçilen Meryem, yüzmede Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin, Aksaray ve Trabzon'da çeşitli tarihlerde düzenlenen turnuvalarda Türkiye şampiyonlukları kazandı.

Çeşitli nedenlerden üç kez ameliyat olmasına rağmen yüzmeden kopmayarak azmiyle tüm engellilere örnek olan Meryem, geçen yıl Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, kadınlar 100 metre kurbağalamada da bronz madalya aldı.

[Fotoğraf: AA]

Para yüzmede Avrupa ve dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalyayla Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getiren Sevilay Öztürk'ü örnek alan Meryem, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Manchester kentinde yapılacak Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedefliyorum"

Meryem Nur Tunuğ, Ankara'da düzenlenen milli takım kampına dahil olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Meryem Nur, daha önce milli takıma seçilmesine rağmen geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kampa dahil olamadığını belirtti.

"Geçirdiğim ameliyatlara rağmen pes etmedim. Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ablalarımın arkasından gitmek gurur verici. Onları örnek alıyorum. İngiltere'de düzenlenecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedefliyorum."

Meryem Nur, ailesinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu vurguladı.

"İlerleyen yıllarda kendimi dünya ve olimpiyat oyunlarında şampiyon olarak görmeyi arzu ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Ben de birilerine umut olmak istiyorum. Engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Neden evde oturuyorsunuz, çıkın kendinizi gösterin. Evde kalmayın herkese tüm gücünüzü gösterin."

[Fotoğraf: AA]

"Meryem Nur hırslı bir sporcu"

Antrenör Zehra Eruçar da Meryem Nur'un azimli bir sporcu olduğunu belirtti.

"Meryem Nur'u Adana'da Atlas Engelliler Spor Kulübü olarak yetenek taraması yaparken tanıdım. Çok küçüktü ve kolları ameliyatlıydı. Meryem yüzmeye başlamak istediğini söyledi ailesiyle konuştuk. Yüzmeye başladı. Meryem Nur gerçekten hırslı bir sporcu. Şu an İngiltere'deki Para Yüzme Dünya Şampiyonası hazırlanıyor. Umarım orada başarılı olup 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alacak."