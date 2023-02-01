Olympiakos Konyaspor'dan Zymer Bytyqi'yi transfer etti
Yunanistan ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Arabam.com Konyaspor'da sol açık Zymer Bytyqi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"Teşekkürler Zymer Bytyqi. Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Teşekkürler Zymer Bytyqi!— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) January 31, 2023
Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/gcI1RtZnVd
Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu.
Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Ζούμερ Μπούτουτσι, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / ???????????????????????????? to Olympiacos @ZymerB! #Olympiacos #Welcome #Transfer #Bytyqi #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/mPi7uuqj8O— Olympiacos FC (47) (@olympiacosfc) January 31, 2023
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