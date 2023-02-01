Arabam.com Konyaspor'da sol açık Zymer Bytyqi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"Teşekkürler Zymer Bytyqi. Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Teşekkürler Zymer Bytyqi!



Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/gcI1RtZnVd — arabam.com Konyaspor (@konyaspor) January 31, 2023

Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu.

Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.