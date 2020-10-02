Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivasspor'dan Karabağ için "Can gardaşım" paylaşımı
Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda birlikte mücadele edecekleri Azerbaycan'ın Karabağ takımı için "Can gardaşım" paylaşımı yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.
Her iki ülkenin bayraklarının da yer aldığı paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Demir Grup Sivasspor, bugün yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleşmişti.
Qarabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz @FKQarabagh #UEL pic.twitter.com/KkOfLTobpO— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) October 2, 2020
Etiketler: Sivasspor UEFA Avrupa Lİgi Karabağ AzerbaycanSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 17:00
Sıradaki Haber
Adana derbisi öncesi kulüp başkanları buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz