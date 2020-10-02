Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'na ülkemizden 6 sporcu katılacak.

Bulgaristan'ın Troyan şehrinde düzenlenecek şampiyonada Efe Okur, Ahmed Buğra Geren, Mehmet Doğukan Doğanay, Tuğrul Dursunkaya, Volkan Özgür ve Şakir Şenkalaycı Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX2 (Junior) ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak.

Troyan MX Pistinde Balkan ülkelerinin yer aldığı Balkan Milletler Motokros Kupası'nda ise ev sahibi Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek takımları mücadele edecek.