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Gaziantep FK Amedej Vetrih'i transfer etti
Gaziantep Futbol Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Amedej Vetrih’e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği ve anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi.
TRANSFER | AMEDEJ VETRIH GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 2, 2020
https://t.co/eK94EsxtZ9 pic.twitter.com/67aKnlW3aQ
Etiketler: Gaziantep Futbol Kulübü Amedej Vetrih transferSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 16:35
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