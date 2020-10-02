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Göztepe Kerim Alıcı'yı transfer etti
Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.
#Transfer: 1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/dOactgXYbl#Göztepe pic.twitter.com/nJ3y5BZQ3Q— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 2, 2020
Etiketler: Göztepe Kerim Alıcı transferSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 16:30
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