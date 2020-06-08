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Sivasspor'da koronavirüs rastlanmadı
Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara dördüncü kez uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dördüncü Covid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.
Etiketler: demir grup sivasspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 18:29
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