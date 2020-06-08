Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Kovid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.

Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi'nde sürüyor.