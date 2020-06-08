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Fenerbahçe Spor Okulları kademeli olarak başlayacak
Fenerbahçe Spor Okulları, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerilerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Kovid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.
Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi'nde sürüyor.
Etiketler: Fenerbahçe Spor OkullarıSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 18:10
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