Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor’da Kayode şoku
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının ikinci yarısına arka adalesindeki ağrı nedeniyle devam edemeyen Kayode'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
"Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edilmiş, tedavisine başlanılmıştır."
Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, takımımızda sakatlığı bulunan futbolcumuz Olarenwaju Kayode'nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) April 7, 2022
Detaylar https://t.co/VqEl9H49Gg pic.twitter.com/Xq2nMoE2Sk
Sıradaki Haber
Altınordu Cengiz Ünder'den yine kazanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz