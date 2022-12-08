Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, adalesinde ağrı hisseden orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın yapılan kontrollerinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığı belirtildi.

Savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın ise yapılan kontrollerinde derin alt adalesinde orta seviyeli yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığı aktarıldı.

Orta saha oyuncusu Clinton N'Jie'ye yapılan kontrollerde de oyuncunun üst ön adalesinde orta-ileri seviyeli yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

Golcü oyuncu Leke James'in daha önce sol ayak tarak kemiğinden ameliyat edildiğinin anımsatıldığı açıklamada, oyuncunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiği kaydedildi.