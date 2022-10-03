Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine dün evinde oynadığı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında da son veremedi.

Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen ve ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

Süper Lig'de 4 puan toplayan Sivasspor, 17. sırada bulunuyor.